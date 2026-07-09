Главные новости за 9 июля. Ростов-на-Дону и область

Властям Ростова-на-Дону удалось договориться с застройщиком о решении для жильцов многоэтажки на улице Еременко в микрорайоне Левенцовском, пострадавшей от удара беспилотника. Об этом сообщил в своих соцсетях губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь. По словам главы региона, верхние этажи здания, фактически полностью разрушенные, будут демонтированы, а жителям предложат квартиры в других домах того же застройщика в этом районе. Средние и нижние этажи планируется реконструировать и отремонтировать, чтобы жильцы смогли вернуться в свои квартиры.