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Экс-президент Венгрии Адер пригрозил премьеру Мадьяру судом за клевету

Экс-президент Венгрии Янош Адер в четверг, 9 июля, пригрозил премьер-министру страны Петеру Мадьяру судом из-за клеветы.

Экс-президент Венгрии Янош Адер в четверг, 9 июля, пригрозил премьер-министру страны Петеру Мадьяру судом из-за клеветы.

Перед этим премьер опубликовал программу поездки бывшего президента в США в 2018 году. Мадьяр утверждает, что Адер под видом официального визита поехал с семьей в Диснейленд. Вместе с тем он призвал политика отчитаться о расходах и пояснить, вернул ли он средства в казну.

Сам Адер назвал заявления Мадьяра ложными. По его словам, визит в США был официальным, а за поездку в Диснейленд он заплатил из собственных денег. Вместе с тем Адер добавил, что ни разу не ездил на рыбалку за границу за счет налогоплательщиков.

Тогда премьер-министр заявил, что бывший глава республики не опроверг ни одно из обвинений, включая дорогостоящую виллу и фонд с капиталом в 10 миллиардов форинтов. Адер ответил, что Мадьяр лишь «множит ложь новой ложью».

— Увидимся в суде, — цитирует Яноша Адера венгерская газета Index.

13 июня Мадьяр обвинил прошлое правительство во главе с Виктором Орбаном во лжи избирателям в вопросе миграционной политики. По словам политика, Орбан готовился впустить в страну сотни тысяч мигрантов.

За день до этого премьер-министр также заявил о намерении обнародовать разоблачительную информацию о прошлом правительстве республики. По его словам, сведения, которые предадут огласке, сведут на нет решения съезда партии ФИДЕС — Венгерский гражданский союз, планирующей переизбрать Орбана председателем.

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