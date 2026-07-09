Экс-президент Венгрии Адер пригрозил премьеру Мадьяру судом за клевету

Сам Адер назвал заявления Мадьяра ложными. По его словам, визит в США был официальным, а за поездку в Диснейленд он заплатил из собственных денег. Вместе с тем Адер добавил, что ни разу не ездил на рыбалку за границу за счет налогоплательщиков.