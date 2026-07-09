Франция готовится к матчу Судного дня — четвертьфинал ЧМ грозит хаосом

Министр внутренних дел Франции Лоран Нуньес заявил, что для матча будут применены меры, которые обычно используются во время крупных массовых мероприятий. В Париже с 22:00 по местному времени будет полностью перекрыто движение на площади Шарля де Голля и прилегающих улицах. Ограничения продлятся до 05:00 следующего дня.