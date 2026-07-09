Садовникова назвала рекордные результаты ЕГЭ «закономерным итогом»

МОСКВА, 9 июл — РИА Новости. Рекордные результаты ЕГЭ-2026 стали закономерным итогом работы по созданию единого образовательного пространства в школах России, сообщила РИА Новости заместитель президента Российской академии образования Жанна Садовникова.
«Рекордные результаты ЕГЭ этого года — закономерный итог работы по созданию единого образовательного пространства. Синхронизация школьных программ с форматом экзамена дала реальный эффект: средний балл вырос по всем предметам», — сказала Садовникова.
Она отметила, что наиболее заметный прирост показали предметы естественно-научного профиля, необходимые для поступления на приоритетные для развития России специальности. При этом сократилось число выпускников, не преодолевших минимальный порог.
Президент РФ Владимир Путин в среду собрал совещание с членами кабмина. Глава Минпросвещения России Сергей Кравцов выступил с докладом в ходе совещания. Министр, в частности, доложил, что средний балл ЕГЭ растет по всем предметам.