Макаревич* призвал власти Израиля прекратить конфронтацию с соседними странами

Лидер рок-группы «Машина времени» Андрей Макаревич*, покинувший Россию, раскритиковал действия израильских властей. Своим мнением в четверг, 9 июля, он поделился в личном блоге.
На данный момент артист проживает в Израиле. По его словам, при решении насущных внутренних проблем государство выбирает «половинчатый путь», что делает ситуацию только хуже.
— Довольно ругаться, драться и перекрывать дороги. Кто же будет служить в ЦАХАЛЕ, спросите вы? Да никто не будет! Хватит бегать по пустыне с автоматами, — заявил исполнитель.
Кроме того, Макаревич* считает, что если Иерусалим откажется от военной риторики, то сможет обрести союзников в лице окружающих его «свободолюбивых государств». По его словам, соседние страны «офигеют от такого чуда» и станут самыми близкими друзьями Израиля.
До этого певец удивился информации Министерства юстиции России о его спецсчетах, с учетом того, что он давно отсутствует в России. Он утверждает, что никаких источников дохода в стране не имеет.
*Признан иностранным агентом на территории России по решению Министерства юстиции РФ.