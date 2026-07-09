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Макаревич* призвал власти Израиля прекратить конфронтацию с соседними странами

Лидер рок-группы «Машина времени» Андрей Макаревич*, покинувший Россию, раскритиковал действия израильских властей. Своим мнением в четверг, 9 июля, он поделился в личном блоге.

Лидер рок-группы «Машина времени» Андрей Макаревич*, покинувший Россию, раскритиковал действия израильских властей. Своим мнением в четверг, 9 июля, он поделился в личном блоге.

На данный момент артист проживает в Израиле. По его словам, при решении насущных внутренних проблем государство выбирает «половинчатый путь», что делает ситуацию только хуже.

— Довольно ругаться, драться и перекрывать дороги. Кто же будет служить в ЦАХАЛЕ, спросите вы? Да никто не будет! Хватит бегать по пустыне с автоматами, — заявил исполнитель.

Кроме того, Макаревич* считает, что если Иерусалим откажется от военной риторики, то сможет обрести союзников в лице окружающих его «свободолюбивых государств». По его словам, соседние страны «офигеют от такого чуда» и станут самыми близкими друзьями Израиля.

До этого певец удивился информации Министерства юстиции России о его спецсчетах, с учетом того, что он давно отсутствует в России. Он утверждает, что никаких источников дохода в стране не имеет.

*Признан иностранным агентом на территории России по решению Министерства юстиции РФ.

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