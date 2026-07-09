Сенсация из прошлого: На архивном фото с ЧМ 1962 года разглядели «путешественника во времени»

Вероятно, зритель решил удержать камеру одной рукой, чтобы сделать снимок Рамоса, возвышающегося над окружающей его толпой. Сам же чилийский турнир 1962 года запомнился как один из самых жёстких и оборонительных в истории. Матчи проходили сразу после разрушительного землетрясения в Вальдивии магнитудой 9,5, из-за чего организаторам пришлось ограничиться проведением игр всего в трёх городах.