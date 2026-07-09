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В Барселоне побит 112-летний температурный рекорд

В Барселоне зафиксировали рекордную температуру — столбики термометров поднялись до 40,7 градуса. Этот показатель стал максимальным для города за последние 112 лет наблюдений. Об этом пишет The Guardian.

Источник: Life.ru

Экстремальная жара обрушилась на Испанию на фоне мощной волны зноя, которая охватила часть Европы. В некоторых районах страны температура поднималась ещё выше — до 44 градусов. Сложная ситуация складывается и во Франции. Там власти также столкнулись с последствиями аномальной жары — в стране зафиксировали более 300 лесных пожаров.

Ранее Life.ru писал, что июньская жара в Европе унесла жизни почти 4 тысяч человек. Отрезок с 20 по 28 июня стал одной из самых сильных волн жары за всю историю наблюдений в Европе. Причиной экстремальных температур исследователи называют изменение климата.

Больше новостей о жизни людей и социальных тенденциях — читайте в разделе «Общество» на Life.ru.

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