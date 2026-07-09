В Барселоне побит 112-летний температурный рекорд

Экстремальная жара обрушилась на Испанию на фоне мощной волны зноя, которая охватила часть Европы. В некоторых районах страны температура поднималась ещё выше — до 44 градусов. Сложная ситуация складывается и во Франции. Там власти также столкнулись с последствиями аномальной жары — в стране зафиксировали более 300 лесных пожаров.