Путь от порядка к свободе и обратно

Ровно 35 лет назад, 10 июля 1991 года, в Кремле человек с шахтерским рукопожатием и волей тарана произнес присягу и стал первым в тысячелетней истории России всенародно избранным президентом. Это была не просто победа. Это было народное голосование против советской власти.