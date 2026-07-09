Путь от порядка к свободе и обратно

Полтора месяца спустя старый режим попытался контратаковать, устроив августовский путч ГКЧП. И в результате рухнул окончательно. Ельцин на танке у Белого дома стал символом момента, когда страна поверила, что свобода и достоинство важнее порядка, спущенного сверху. Но потом многое пошло не так.
Гайдаровская либерализация цен 1992 года обернулась инфляцией. Ваучерная приватизация превратила общенародную собственность в империи олигархов.
Первая чеченская война стала доказательством того, что новая Россия не сумела найти мирного языка даже сама с собой.
Второй срок Ельцина стал хроникой распада — не страны, но власти. Череда премьеров, дефолт 1998-го, обнуливший рубль и остатки доверия, вторая чеченская война, начавшаяся в 1999-м. Экономика лежала, средняя продолжительность жизни падала, миллионы оказались за чертой бедности — и все это под флагом свободы, которую те же миллионы получили, но которую на хлеб не намажешь.
Ельцин дал России то, чего у нее не было: свободные выборы, свободную прессу, право уехать из страны и вернуться, право говорить.