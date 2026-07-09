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Путь от порядка к свободе и обратно

Ровно 35 лет назад, 10 июля 1991 года, в Кремле человек с шахтерским рукопожатием и волей тарана произнес присягу и стал первым в тысячелетней истории России всенародно избранным президентом. Это была не просто победа. Это было народное голосование против советской власти.

Полтора месяца спустя старый режим попытался контратаковать, устроив августовский путч ГКЧП. И в результате рухнул окончательно. Ельцин на танке у Белого дома стал символом момента, когда страна поверила, что свобода и достоинство важнее порядка, спущенного сверху. Но потом многое пошло не так.

Гайдаровская либерализация цен 1992 года обернулась инфляцией. Ваучерная приватизация превратила общенародную собственность в империи олигархов.

Первая чеченская война стала доказательством того, что новая Россия не сумела найти мирного языка даже сама с собой.

Второй срок Ельцина стал хроникой распада — не страны, но власти. Череда премьеров, дефолт 1998-го, обнуливший рубль и остатки доверия, вторая чеченская война, начавшаяся в 1999-м. Экономика лежала, средняя продолжительность жизни падала, миллионы оказались за чертой бедности — и все это под флагом свободы, которую те же миллионы получили, но которую на хлеб не намажешь.

Ельцин дал России то, чего у нее не было: свободные выборы, свободную прессу, право уехать из страны и вернуться, право говорить.