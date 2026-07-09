Мужчины и спорт: почему болеть проще, чем заниматься

В выпуске также вспомнили, как спорт связан с войной, охотой, религией и болением, а заодно разобрали стереотип о несовместимости спорта и интеллекта. Среди примеров — Пифагор, Платон, Шакил О’Нил и советский фигурист-физик Игорь Персианцев. Психиатр Артем Гилев подчеркнул, что спорт не должен начинаться с давления: важнее подобрать нагрузку по силам и найти грамотного тренера, иначе увлечение быстро превращается в обязанность и отталкивает от занятий.