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Аллу Пугачеву и Максима Галкина* заметили на прогулке в Юрмале

77‑летнюю Аллу Пугачеву и ее супруга Максима Галкина* заметили во время прогулки по латвийской Юрмале. Кадры с парой в четверг, 9 июля, опубликовала одна из поклонниц артистки в своем личном блоге.

77‑летнюю Аллу Пугачеву и ее супруга Максима Галкина* заметили во время прогулки по латвийской Юрмале. Кадры с парой в четверг, 9 июля, опубликовала одна из поклонниц артистки в своем личном блоге.

— Юрмала умеет удивлять! Ехала по рабочим делам, а встретила милую пару крутейших селебрити — Аллу Борисовну Пугачеву и Максима Галкина*. Сохраню это спонтанное фото в ленте на память. Спасибо за доброту и возможность запечатлеть памятный момент, — написала она.

До этого сообщалось, что возлюбленные приехали в страну из-за фестиваля Лаймы Вайкуле. Организаторы отмечают, что присутствие исполнительницы могло бы существенно подогреть интерес публики.

Ранее стало известно, что артистка спрятала от санкций США элитную квартиру в Майами, переписав ее за один доллар на свою дочь, исполнительницу Кристину Орбакайте.

Кроме того, с осени 2022 года Пугачева пытается продать замок, расположенный в подмосковной Грязи. По словам эксперта по недвижимости Валерия Летникова, за это время он утратил статус престижного жилья, стал сложным и убыточным активом.

*Признан иностранным агентом на территории России по решению Министерства юстиции РФ.

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