Аллу Пугачеву и Максима Галкина* заметили на прогулке в Юрмале

77‑летнюю Аллу Пугачеву и ее супруга Максима Галкина* заметили во время прогулки по латвийской Юрмале. Кадры с парой в четверг, 9 июля, опубликовала одна из поклонниц артистки в своем личном блоге.
— Юрмала умеет удивлять! Ехала по рабочим делам, а встретила милую пару крутейших селебрити — Аллу Борисовну Пугачеву и Максима Галкина*. Сохраню это спонтанное фото в ленте на память. Спасибо за доброту и возможность запечатлеть памятный момент, — написала она.
До этого сообщалось, что возлюбленные приехали в страну из-за фестиваля Лаймы Вайкуле. Организаторы отмечают, что присутствие исполнительницы могло бы существенно подогреть интерес публики.
Кроме того, с осени 2022 года Пугачева пытается продать замок, расположенный в подмосковной Грязи. По словам эксперта по недвижимости Валерия Летникова, за это время он утратил статус престижного жилья, стал сложным и убыточным активом.
*Признан иностранным агентом на территории России по решению Министерства юстиции РФ.