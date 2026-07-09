Экстрасенс Олег Шепс впервые рассказал о своей свадьбе

Летом прошлого года фанаты «Битвы экстрасенсов» узнали, что участник Олег Шепс состоит в отношениях. Девушка ранее не давала интервью, не появлялась на телешоу и предпочитала общаться с аудиторией через социальные сети. Что известно о Полине — в материале «Вечерней Москвы».