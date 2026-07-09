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Экстрасенс Олег Шепс впервые рассказал о своей свадьбе

Звезда телешоу «Битва сильнейших», экстрасенс Олег Шепс, впервые рассказал о своей свадьбе.

Звезда телешоу «Битва сильнейших», экстрасенс Олег Шепс, впервые рассказал о своей свадьбе.

По его словам, торжество прошло без посторонних: на нем присутствовали 37 человек. Банкет проводил друг детства Шепса, Давид Мкртчан. Организацией свадьбы занимался сам экстрасенс вместе с супругой Полиной.

Медиум добавил, что из коллег по телешоу на свадьбу пригласили брата Александра Шепса, а также Дмитрия Матвеева.

— Свадебное путешествие обязательно будет, но всему свое время, — отметил Олег Шепс в интервью Super.

Олег Шепс женился на своей возлюбленной Полине Еременко. Пара не афишировала свои отношения до лета 2025 года, пока медиум не выложил совместные фотографии в социальных сетях. История их любви — в материале «Вечерней Москвы».

Летом прошлого года фанаты «Битвы экстрасенсов» узнали, что участник Олег Шепс состоит в отношениях. Девушка ранее не давала интервью, не появлялась на телешоу и предпочитала общаться с аудиторией через социальные сети. Что известно о Полине — в материале «Вечерней Москвы».