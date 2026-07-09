Под Калининградом нашли клад арабских монет времён Харуна ар-Рашида

Клад оказался разделён на две почти равные части: 29 целых дирхамов и 30 фрагментов, в основном половины монетных пластин. Среди находок есть экземпляры с отверстиями для подвешивания — такие использовали как украшения. Другие монеты надрезали по краям, что, по мнению специалистов, связано с проверкой подлинности серебра.