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«А мы георгины вчера посадили»: В Мурманской области среди июля выпал град со снегом

В Кировске Мурманской области среди лета выпали град и снег. Необычную погоду зафиксировали сотрудники местного Полярно-альпийского ботанического сада. Температурный сюрприз застал жителей после того, как в саду высадили теплолюбивые растения.

«А мы вчера высадили георгины и подсолнечники…. Экстремальное растениеводство в действии!» — написал директор ботанического сада Евгений Боровичев в своём телеграм-канале.

Кировск расположен у подножия Хибинских гор, поэтому резкие перепады погоды для региона не редкость. Даже в июле здесь возможны снегопады и заморозки. Специалистам ботанического сада теперь предстоит оценить, как необычная погода повлияла на растения.

Ранее Life.ru сообщал, что град, штормовой ветер и ливни ожидаются в тридцати регионах страны. Наиболее сложная ситуация прогнозируется в Челябинской области, Тыве, Иркутской и Амурской областях.

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