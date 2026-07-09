«А мы георгины вчера посадили»: В Мурманской области среди июля выпал град со снегом

«А мы вчера высадили георгины и подсолнечники…. Экстремальное растениеводство в действии!» — написал директор ботанического сада Евгений Боровичев в своём телеграм-канале.
Кировск расположен у подножия Хибинских гор, поэтому резкие перепады погоды для региона не редкость. Даже в июле здесь возможны снегопады и заморозки. Специалистам ботанического сада теперь предстоит оценить, как необычная погода повлияла на растения.
Ранее Life.ru сообщал, что град, штормовой ветер и ливни ожидаются в тридцати регионах страны. Наиболее сложная ситуация прогнозируется в Челябинской области, Тыве, Иркутской и Амурской областях.
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