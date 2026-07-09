Поющий голосами ангелов: Глеб Михайлов рассказал про консервативность и «продвинутость» любимого инструмента

Папа Глеба — госслужащий, мама — скрипачка. Папа много работал, а мама занималась воспитанием сына, прививая ему и любовь к музыке. Но Глеб, как он признается сейчас, был уверен, что будет так: «Поставлю по окончании школы диплом на пюпитр, и пусть от меня все отстанут». Но вмешался случай: однажды они с мамой попали на концерт американского органиста в Концертном зале имени П. И. Чайковского. Впечатленный органной музыкой, Глеб решил: «А почему бы не попробовать освоить этот инструмент?» Вместе с мамой они начали искать школу, где был орган, и после долгих поисков и орган, и педагог по нему были найдены. А вскоре начинающий органист перешел в колледж при консерватории (ныне это Академическое музыкальное училище при Московской государственной консерватории им. П. И. Чайковского). Под руководством заслуженного работника культуры Галины Васильевны Семеновой началась его настоящая учеба. Было непросто, но безумно интересно. А потом Глеб сделал еще один шаг вперед — поступил в музыкальное училище при консерватории и начал учиться у доцента Алексея Шмитова по органу и в классе доцента Елены Потяркиной по фортепиано. Потом была знаменитая Гнесинка, где он учился в классе заслуженного артиста РФ профессора Александра Фисейского, а также у заслуженного артиста РФ профессора Александра Майкапара по фортепиано, клавесину, ансамблю, под его руководством он написал и дипломную работу. Еще одним этапом на пути совершенствования мастерства стала для Глеба магистратура РАМ им. Гнесиных. Он продолжил учиться у профессоров Александра Фисейского, Ольги Филипповой (клавесин) и доктора искусствоведения профессора Ольги Собакиной. А в процессе обучения приступил к освоению ремесла реставрации и обслуживания органа.