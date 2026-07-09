Поющий голосами ангелов: Глеб Михайлов рассказал про консервативность и «продвинутость» любимого инструмента

Мы продолжаем новую рубрику, в которой представляем проекты наших фотографов. Проект «Люди дела» придумала Пелагия Замятина. Встречаясь с яркими людьми, она решила, что нужно подробнее рассказывать нашим читателям о тех современниках, которые делают все, чтобы будущее России было светлым и счастливым. В какой бы области они ни работали, будь то искусство, промышленность, производство, они вносят свою лепту в культурный код страны.
Орган — это всегда потрясение. Его звуки не касаются земли, улетают сразу в небо. Не зря же говорят, что он поет голосами ангелов. И влюбляются в него один раз и навсегда.
…Знакомьтесь: Глеб Михайлов, мастер по ремонту и обслуживанию духовых и электронных органов, музыкант, органист. В раннем детстве Глеба отвела в музыкальную школу мама. Педагоги посадили его за рояль и сказали: «Играй». Никто особо не спрашивал, хочешь — не хочешь: есть слово «надо».
Папа Глеба — госслужащий, мама — скрипачка. Папа много работал, а мама занималась воспитанием сына, прививая ему и любовь к музыке. Но Глеб, как он признается сейчас, был уверен, что будет так: «Поставлю по окончании школы диплом на пюпитр, и пусть от меня все отстанут». Но вмешался случай: однажды они с мамой попали на концерт американского органиста в Концертном зале имени П. И. Чайковского. Впечатленный органной музыкой, Глеб решил: «А почему бы не попробовать освоить этот инструмент?» Вместе с мамой они начали искать школу, где был орган, и после долгих поисков и орган, и педагог по нему были найдены. А вскоре начинающий органист перешел в колледж при консерватории (ныне это Академическое музыкальное училище при Московской государственной консерватории им. П. И. Чайковского). Под руководством заслуженного работника культуры Галины Васильевны Семеновой началась его настоящая учеба. Было непросто, но безумно интересно. А потом Глеб сделал еще один шаг вперед — поступил в музыкальное училище при консерватории и начал учиться у доцента Алексея Шмитова по органу и в классе доцента Елены Потяркиной по фортепиано. Потом была знаменитая Гнесинка, где он учился в классе заслуженного артиста РФ профессора Александра Фисейского, а также у заслуженного артиста РФ профессора Александра Майкапара по фортепиано, клавесину, ансамблю, под его руководством он написал и дипломную работу. Еще одним этапом на пути совершенствования мастерства стала для Глеба магистратура РАМ им. Гнесиных. Он продолжил учиться у профессоров Александра Фисейского, Ольги Филипповой (клавесин) и доктора искусствоведения профессора Ольги Собакиной. А в процессе обучения приступил к освоению ремесла реставрации и обслуживания органа.
— Я исполнитель-органист, а не только органный мастер. Сейчас наметилась определенная тенденция: считается, что сам исполнитель должен быть органным мастером. Я считаю, это правильно. Верно и обратное: нельзя быть хорошим мастером, если не умеешь при этом играть, — рассказывает Глеб. — В Гнесинке Александр Фисейский инициировал организацию курсов органных мастеров. Это микс разных профессий — как гуманитарных, так и технических. В ремонте и настройке духового органа есть главный принцип — «не навреди», тем более когда речь идет об антикварных инструментах. Тут каждое движение должно быть обдумано! И наша основная задача — сохранить орган не только именно как инструмент, но и не нарушить его исторический облик, что требует от мастера максимальной деликатности и бережного обращения. Другое дело, поясняет Глеб, это инструмент современный. Ему не чужды инновации!
— С одной стороны, орган консервативен, а с другой — это настоящий потребитель технологий. Он их впитывает, притом любые и во все времена: паровой двигатель, пневматика, электрические двигатели, электромагниты — он у всех открытий брал нечто важное и использовал для себя. Орган открыт для технологий! — рассказывает Глеб. — Сейчас уже есть органы с карбоновыми деталями в механике, потому что нужно сделать все прочным, легким, убрать ненужное обслуживание, ведь дерево имеет свойство деградировать со временем, каким бы оно ни было дорогим… Дома, в квартире, а также в небольшой аудитории занятия проводятся только на электронном органе, поясняет Глеб. — Я изготавливаю их сам — все, от деревянной конструкции до налаживания электроники. Тут есть где применить технические знания! В электронном органе применяется софт, который позволяет имитировать полноценный духовой орган со всеми его регистрами. Если вкратце, то он устроен так: у органа есть определенное количество труб, каждая труба — одна нота. Берется каждая трубочка, записывается, и потом все это прессуется, компонуется в эквивалентный софт.
Поняв, что описание сложновато, Глеб улыбается:
— Орган пережил столько столетий, потому что он постоянно в себя вбирает что-то новое, постоянно меняется. Он — как… космический корабль, который преобразуется, но при этом остается традиционным.