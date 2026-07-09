В Москве суд снял арест с подшипниковой империи экс-депутата Савченко

9 июля Лефортовский суд Москвы вынес определение по антикоррупционному иску Генпрокуратуры к волгоградскому экс-депутату Олегу Савченко, а также его родственникам и связанным с ним бизнесменам. Решением судьи Щукина И. А. отменён арест, наложенный по требованию надзорного органа на имущество, которое могло быть получено незаконным путём.