Россиянам объяснили, почему не стоит брать ежей в руки

RT предупредил, что летом с открытием купального сезона возрастает число тревожных сообщений о пиявках в прудах, озерах и реках. Во время укуса они выделяют вещества, препятствующие свертыванию крови, поэтому после удаления ранка может кровоточить достаточно долго, иногда несколько часов. Кроме того, пиявка может стать источником бактериальной инфекции.