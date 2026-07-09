Россиянам объяснили, почему не стоит брать ежей в руки

Прикосновения и кормление с руки ежа может быть небезопасно для здоровья. Об этом «Газете.Ru» рассказала врач-инфекционист Екатерина Болдырева.
Она пояснила, что при контакте с биологическими жидкостями, которые могут быть на коже, шерсти или иголках ежа, человек может заразиться различными бактериальными инфекциями. Также при этом существует риск заражения грибковыми заболеваниями, прежде всего дерматофитией — стригущим лишаем.
«Особенно уязвимы к этому заболеванию люди с поврежденной кожей — ссадинами, царапинами или дерматитом на коже рук», — сказала специалист.
RT предупредил, что летом с открытием купального сезона возрастает число тревожных сообщений о пиявках в прудах, озерах и реках. Во время укуса они выделяют вещества, препятствующие свертыванию крови, поэтому после удаления ранка может кровоточить достаточно долго, иногда несколько часов. Кроме того, пиявка может стать источником бактериальной инфекции.