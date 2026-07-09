Врач раскрыла влияние вейпов на печень

Вещества внутри вейпов могут спровоцировать серьезные заболевания печени — вплоть до развития цирроза. Об этом в беседе с «Абзацем» заявила врач Дарья Русакова.
«В первую очередь это пропиленгликоль и глицерин. Эти жидкости попадают и претерпевают свой метаболизм в печени», — сказала она.
По ее словам, при регулярном вдыхании они могут перегружать орган, вызывая воспаление, накопление жира, стеатоз — это начальная стадия неалкогольной жировой болезни печени, впоследствии которая может привести к циррозу.
Специалист отметила, что никотин — также вещество, которое проходит метаболизм в печени. Это усиливает окислительный стресс и может повреждать клетки печени.
KP.RU сообщил, что курение вейпов повышает риск ишемической болезни. Даже одна сессия парения вызывает в организме измеримые изменения, схожие с курением обычных сигарет.