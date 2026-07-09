Инфекционист Болдырева рассказала, почему нельзя трогать ежей

Она отметила, что при соприкосновении с биологическими жидкостями на шерсти и иголках зверька люди рискуют подхватить сальмонеллез с тяжелым поражением желудочно-кишечного тракта. Также существует высокая вероятность заражения стригущим лишаем, который проявляется зудящими красными пятнами на коже и особенно опасен при наличии царапин или ссадин.