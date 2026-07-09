Инфекционист Болдырева рассказала, почему нельзя трогать ежей

Прямой контакт с дикими ежами представляет серьезную угрозу для здоровья человека и может привести к опасным инфекциям. Об этом врач-инфекционист Екатерина Болдырева рассказала в комментарии «Газете.Ru».
Она отметила, что при соприкосновении с биологическими жидкостями на шерсти и иголках зверька люди рискуют подхватить сальмонеллез с тяжелым поражением желудочно-кишечного тракта. Также существует высокая вероятность заражения стригущим лишаем, который проявляется зудящими красными пятнами на коже и особенно опасен при наличии царапин или ссадин.
Глубокие уколы иглами и укусы часто инфицируются стафилококками и стрептококками, что вызывает сильное воспаление ран. Хотя ежи крайне редко болеют бешенством по сравнению с лисами или летучими мышами, полностью исключать риск передачи этого смертельного вируса при контакте с диким животным нельзя.
В иголках животного также часто обитают клещи, способные переносить клещевой энцефалит и боррелиоз. При получении любой травмы место повреждения необходимо немедленно промыть под проточной водой с мылом в течение пятнадцати минут и оперативно обратиться в травмпункт для решения вопроса о вакцинации.
При появлении любых тревожных симптомов после общения с лесным гостем следует как можно быстрее пройти диагностику и начать терапию. Специалист подчеркнула, что получить консультацию инфекциониста и начать лечение можно не только при очном визите, но и через современные телемедицинские сервисы.
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