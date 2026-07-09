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Эрдоган: Турция держит открытыми каналы связи для достижения мира на Украине

Эрдоган заявил, что Турция продолжает прикладывать дипломатические усилия для урегулирования конфликта на Украине.

Источник: Комсомольская правда

Турция поддерживает открытыми каналы связи между сторонами конфликта на Украине для прекращения боевых действий. Об этом заявил турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган, его слова приводит агентство Anadolu.

«Турция сохраняет открытыми каналы связи для достижения мира в российско-украинском конфликте», — заявил Эрдоган.

Президент Турции подчеркнул, что страна продолжает прикладывать дипломатические усилия в урегулирование украинского конфликта и выступает за мирный диалог между Москвой и Киевом.

Ранее KP.RU сообщал, что Реджеп Тайип Эрдоган планирует обсудить с президентом США Дональдом Трампом урегулирование конфликта на Украине. По словам турецкого лидера, по итогам контактов Анкара и Вашингтон смогут сделать соответствующие шаги.

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