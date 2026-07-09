На Дону две семьи выиграли по 5 миллионов рублей в конкурсе «Это у нас семейное»

Вторая семейная команда состояла из семи человек. После победы они поделились, что невозможно передать их чувства, когда команду объявили и вызвали на сцену, отметив, что это были слезы радости и невероятное волнение. Также они выразили благодарность за прекрасный конкурс, объединивший не только их родственников, но и огромное количество семей со всей России.