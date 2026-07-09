Женщина обняла дочь и обнаружила у нее опасную болезнь

Австралийка заподозрила, что слышит аномальные звуки, напоминающие свист или хрипы, которые обычно указывают на сердечные патологии. Немедленно после этого она отвезла дочь в больницу. Обследование подтвердило: у Криш действительно были проблемы с сердцем. Орган работал с избыточной нагрузкой из-за увеличения в размерах, один из клапанов не закрывался полностью, а в межпредсердной перегородке обнаружилась дыра. Для лечения подростку потребовалась операция, которая завершилась благополучно.