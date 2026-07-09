Женщина обняла дочь и обнаружила у нее опасную болезнь

Австралийский врач Нита Вадже случайно выявила серьёзное заболевание у своей дочери Криш, когда той было 15 лет, после обычного объятия. История этой семьи была опубликована изданием Metropoles.
Однажды Криш осталась ночевать у старшей сестры вместе с матерью. Все трое легли спать на одну кровать. Перед сном Вадже обняла дочь и прижалась ухом к её груди. Прислушавшись к сердцебиению подростка, женщина заметила нечто странное.
Австралийка заподозрила, что слышит аномальные звуки, напоминающие свист или хрипы, которые обычно указывают на сердечные патологии. Немедленно после этого она отвезла дочь в больницу. Обследование подтвердило: у Криш действительно были проблемы с сердцем. Орган работал с избыточной нагрузкой из-за увеличения в размерах, один из клапанов не закрывался полностью, а в межпредсердной перегородке обнаружилась дыра. Для лечения подростку потребовалась операция, которая завершилась благополучно.
«Если бы мне не сделали операцию, мое сердце, как сказали врачи, перестало бы биться, когда мне было бы за 30», — рассказывает Криш, которой сейчас уже 27 лет.
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