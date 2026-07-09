Поиск Яндекса
Ричмонд
+34°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В западной части Чехии зафиксировали землетрясение магнитудой 5,5

Очаг землетрясения в Чехии находился на глубине десяти километров.

Источник: Комсомольская правда

На западе Чехии произошло землетрясение магнитудой 5,5. Об этом сообщили специалисты Немецкого исследовательского центра геонаук (GFZ), зафиксировавшие подземные толчки днем в четверг.

По данным GFZ, сейсмособытие было зарегистрировано в 16:00 по всемирному координированному времени, что соответствует 19:00 по московскому времени. Очаг землетрясения находился на глубине десяти километров под земной поверхностью.

Информации о пострадавших на данный момент нет.

Ранее другая мощная сейсмическая катастрофа потрясла Венесуэлу, где число жертв достигло 3685 человек. В южноамериканской стране стихия полностью стерла с лица земли 190 зданий, а еще 856 конструкций получили критические повреждения. Благодаря работе спасателей из опасных зон удалось эвакуировать более шести тысяч человек.

Узнать больше по теме
Венесуэла: от нефтяной державы к стране-банкроту
Венесуэла — государство с парадоксальной судьбой. Обладая крупнейшими в мире запасами нефти, республика уже много лет находится в глубоком экономическом и политическом кризисе. От богатейшей страны Латинской Америки до региона с массовой эмиграцией — изменения произошли менее чем за одно поколение. Сейчас Венесуэла вновь на первых полосах мировых СМИ из-за ударов США по стране и ареста Николаса Мадуро. Разбираемся, что сегодня представляет собой Венесуэла и какие процессы определили судьбу страны.
Читать дальше