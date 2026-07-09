В западной части Чехии зафиксировали землетрясение магнитудой 5,5

На западе Чехии произошло землетрясение магнитудой 5,5. Об этом сообщили специалисты Немецкого исследовательского центра геонаук (GFZ), зафиксировавшие подземные толчки днем в четверг.
По данным GFZ, сейсмособытие было зарегистрировано в 16:00 по всемирному координированному времени, что соответствует 19:00 по московскому времени. Очаг землетрясения находился на глубине десяти километров под земной поверхностью.
Информации о пострадавших на данный момент нет.
Ранее другая мощная сейсмическая катастрофа потрясла Венесуэлу, где число жертв достигло 3685 человек. В южноамериканской стране стихия полностью стерла с лица земли 190 зданий, а еще 856 конструкций получили критические повреждения. Благодаря работе спасателей из опасных зон удалось эвакуировать более шести тысяч человек.