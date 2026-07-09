Выставка дизайнерских игрушек в Москве: фоторепортаж

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Тут коллекционеры собрали совершенно разные тематические объекты — более 2000 фигурок начиная от «Лабубу» и «Симпсонов» и заканчивая творениями Такаси Мураками и Хадзимэ Сораямы.
Тут коллекционеры собрали совершенно разные тематические объекты — более 2000 фигурок начиная от «Лабубу» и «Симпсонов» и заканчивая творениями Такаси Мураками и Хадзимэ Сораямы.
Тут коллекционеры собрали совершенно разные тематические объекты — более 2000 фигурок начиная от «Лабубу» и «Симпсонов» и заканчивая творениями Такаси Мураками и Хадзимэ Сораямы.