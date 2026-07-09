Комик Оганисян назвал Армению лучшей страной для русскоязычных эмигрантов

Армения является лучшей страной для русскоязычных эмигрантов. Об этом заявил уехавший из РФ стендап-комик Гарик Оганисян в интервью YouTube-каналу «Ответы».
По его словам, он придерживается такого мнения, так как армяне лояльно относятся к русскому языку.
— Ты можешь говорить, и ничего тебе не будет. На тебя не цокнут, не фыркнут, и ты можешь продолжать в этой зоне комфорта языковой жить, — утверждает комик.
Оганисян добавил, что его армянские коллеги стараются говорить с ним на русском языке, поскольку понимают, что для него это удобно. По его словам, за четыре года в жизни в этой стране его знания армянского языка практически не улучшились.
Ранее комик Дмитрий Романов заявил, что не хотел бы иметь постоянного места жительства в Соединенных Штатах. В то же время он сказал, что «не рассматривает себя как человека, живущего в США».
С проблемами в США сталкиваются другие знаменитые люди. Так, комик Данила Поперечный* и его жена, блогер Полина Чистякова, рассказали о высокой стоимости жизни в Лос-Анджелесе и «переоцененной» медицине в Соединенных Штатах. Пара отметила отсутствие привычной для россиян возможности записаться напрямую к узкому специалисту — только к терапевту, к которому запись может занять месяц.
*Включен Минюстом РФ в реестр иностранных агентов.