В Юрмале кафе получило предупреждение о штрафе за рекламу на русском языке

Центр государственного языка Латвии направил предупреждение пляжному кафе в латвийской Юрмале за слишком большое число рекламных постов в соцсетях на русском языке, рассказала владелица заведения Анна Доброволска.
В письме ведомства говорится, что посты предприятия не соответствуют требованиям закона о госязыке. Ее попросили исправить или удалить посты на русском.
Доброволска пояснила, что русскоязычная реклама ее заведения связана с тем, что Юрмала является курортным городом, куда приезжает много посетителей разной национальности.
«Мы стараемся дублировать — вначале мы пишем что-то на латышском, что-то на русском», — сказала она.
Ранее сообщалось, что в Латвии детям запретили разговаривать на русском языке в школах даже в свободное время.