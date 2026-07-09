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В Юрмале кафе получило предупреждение о штрафе за рекламу на русском языке

Владелицу кафе попросили исправить или удалить посты на русском.

Источник: Аргументы и факты

Центр государственного языка Латвии направил предупреждение пляжному кафе в латвийской Юрмале за слишком большое число рекламных постов в соцсетях на русском языке, рассказала владелица заведения Анна Доброволска.

В письме ведомства говорится, что посты предприятия не соответствуют требованиям закона о госязыке. Ее попросили исправить или удалить посты на русском.

Доброволска пояснила, что русскоязычная реклама ее заведения связана с тем, что Юрмала является курортным городом, куда приезжает много посетителей разной национальности.

«Мы стараемся дублировать — вначале мы пишем что-то на латышском, что-то на русском», — сказала она.

Ранее сообщалось, что в Латвии детям запретили разговаривать на русском языке в школах даже в свободное время.

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