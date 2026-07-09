Как безопасно утилизировать разбитый градусник: ответ эксперта

Он отметил, что при повреждении градусника ртуть не стоит собирать пылесосом или веником. Работающий пылесос создает условия для более интенсивного испарения ртути и дополнительного загрязнения самого прибора и воздуха в помещении. А веник механически разделяет крупные капли металла на более мелкие, что существенно затрудняет их удаление.