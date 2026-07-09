Как безопасно утилизировать разбитый градусник: ответ эксперта

Ртуть из-за высокой летучести постепенно испаряется и образует пары, которые при длительном воздействии способны оказать токсическое влияние на человека. Об этом «Газете.Ru» сообщил профессор Алексей Юрасов.
Он отметил, что при повреждении градусника ртуть не стоит собирать пылесосом или веником. Работающий пылесос создает условия для более интенсивного испарения ртути и дополнительного загрязнения самого прибора и воздуха в помещении. А веник механически разделяет крупные капли металла на более мелкие, что существенно затрудняет их удаление.
Эксперт уточнил, что для сбора следует надеть медицинские перчатки, респиратор или влажную марлевую повязку. Мелкие капли можно собрать с помощью шприца без иглы, листа бумаги, малярного скотча или лейкопластыря, мокрой ваты или газеты.
RT подчеркнул, что выбросить ртутный градусник в обычный мусорный бак является правонарушением. За это полагается штраф до пяти тысяч рублей.