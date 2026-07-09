Киркоров заявил, что считает шикарными все песни Пугачевой

Российский певец Филипп Киркоров перечислил коллег по сцене, чьи репертуары считает самыми удачными в отечественном шоу-бизнесе. Артист заявил, что Аллу Пугачеву можно назвать певицей, у которой все композиции шикарны. Своим мнением он поделился в рамках фестиваля «Белые ночи» на концерте «Звезды Русского Радио».
Журналисты поинтересовались у исполнителя, чьи песни его интересуют больше всего.
— Себя я даже не рассматриваю, потому что вне обсуждения. У меня все песни замечательные за 40 лет, — цитирует Киркорова Telegram-канал RocketMag.
До этого Аллу Пугачеву и ее супруга Максима Галкина* заметили во время прогулки по латвийской Юрмале. Кадры с парой опубликовала одна из поклонниц артистки в своем блоге.
Кроме того, Елена Чупракова, действующий концертный директор певицы, недавно заявила о том, что состояние здоровья артистки «соответствует ее полу и возрасту». Незадолго до этого в Сети появилась информация о том, что Алла Борисовна якобы перенесла две операции на сердце в одной из европейских клиник.
*Признан иностранным агентом на территории России по решению Министерства юстиции РФ.