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Киркоров заявил, что считает шикарными все песни Пугачевой

Российский певец Филипп Киркоров перечислил коллег по сцене, чьи репертуары считает самыми удачными в отечественном шоу-бизнесе. Артист заявил, что Аллу Пугачеву можно назвать певицей, у которой все композиции шикарны. Своим мнением он поделился в рамках фестиваля «Белые ночи» на концерте «Звезды Русского Радио».

Российский певец Филипп Киркоров перечислил коллег по сцене, чьи репертуары считает самыми удачными в отечественном шоу-бизнесе. Артист заявил, что Аллу Пугачеву можно назвать певицей, у которой все композиции шикарны. Своим мнением он поделился в рамках фестиваля «Белые ночи» на концерте «Звезды Русского Радио».

Журналисты поинтересовались у исполнителя, чьи песни его интересуют больше всего.

— Себя я даже не рассматриваю, потому что вне обсуждения. У меня все песни замечательные за 40 лет, — цитирует Киркорова Telegram-канал RocketMag.

До этого Аллу Пугачеву и ее супруга Максима Галкина* заметили во время прогулки по латвийской Юрмале. Кадры с парой опубликовала одна из поклонниц артистки в своем блоге.

Кроме того, Елена Чупракова, действующий концертный директор певицы, недавно заявила о том, что состояние здоровья артистки «соответствует ее полу и возрасту». Незадолго до этого в Сети появилась информация о том, что Алла Борисовна якобы перенесла две операции на сердце в одной из европейских клиник.

*Признан иностранным агентом на территории России по решению Министерства юстиции РФ.