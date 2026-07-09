Киркоров заявил, что считает шикарными все песни Пугачевой

Кроме того, Елена Чупракова, действующий концертный директор певицы, недавно заявила о том, что состояние здоровья артистки «соответствует ее полу и возрасту». Незадолго до этого в Сети появилась информация о том, что Алла Борисовна якобы перенесла две операции на сердце в одной из европейских клиник.