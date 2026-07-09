МВФ более месяца задерживает плановый транш кредита Киеву

Ранее KP.RU сообщал, что в 2026 году была утверждена новая четырехлетняя программа поддержки Украины объемом 8,1 млрд долларов. При этом общая задолженность Киева перед МВФ уже превышает 10 млрд долларов. До конца текущего года украинская сторона должна выплатить фонду порядка 1,5 млрд долларов в счет погашения текущих обязательств.