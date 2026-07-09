Международный валютный фонд (МВФ) более месяца задерживает плановый транш кредита Киеву в размере почти 700 млн долларов. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на анализ заявлений фонда и график передачи средств.
Согласно источнику, платеж должен был поступить на Украину 1 июня. Однако сейчас МВФ задерживает транш, сроки предоставления которого зависят от решения руководства фонда. При этом дата рассмотрения вопроса и передаче денежных средств остается под вопросом.
Ранее KP.RU сообщал, что в 2026 году была утверждена новая четырехлетняя программа поддержки Украины объемом 8,1 млрд долларов. При этом общая задолженность Киева перед МВФ уже превышает 10 млрд долларов. До конца текущего года украинская сторона должна выплатить фонду порядка 1,5 млрд долларов в счет погашения текущих обязательств.