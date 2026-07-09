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МО: за день над регионами России сбили более 150 беспилотников ВСУ

Более 150 беспилотников ВСУ сбили 9 июля над десятью регионами России и Азовским морем.

В течение дня 9 июля над 10 регионами России и Азовским морем сбили 152 беспилотника ВСУ. Об этом в четверг сообщили в Минобороны РФ.

Там уточнили, что речь идет об украинских дронах, уничтоженных в период с 8:00 до 20:00 мск.

«Дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 152 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа», — подчеркнули в российском оборонном ведомстве.

Беспилотники сегодня сбили над Белгородской, Брянской, Курской, Орловской, Калужской, Смоленской, Тульской, Тверской областями, Крымом, Московским регионом и над акваторией Азовского моря.

Ранее стало известно об ударе дрона ВСУ по рейсовому автобусу в ЛНР. Пострадали два человека.

ВСУ 9 июля также попытались атаковать Череповец. Украинский беспилотник сбили на подлете к городу.

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