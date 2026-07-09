Простить или развестись: психолог и священник ответили на шесть популярных вопросов об отношениях

За помощью в семейных проблемах россияне обращаются не только к психологам, но и к священникам. Их точки зрения могут дополнять друг друга. В День семьи, любви и верности мы попросили семейного психолога Екатерину Карасину и священника Сергея Сивоплясова ответить на самые популярные вопросы соотечественников об отношениях.
Екатерина Карасина, Системный семейный психолог, EMDR-терапевт. Окончила магистратуру ВШЭ по направлению «Системная семейная психотерапия». Работала в Научно-практическом центре психического здоровья детей и подростков имени Сухаревой и психиатрической больнице № 1.
Сергий Сивоплясов, Иерей, благочинный Покровского городского округа Покровской епархии, член Межъепархиальной наблюдательной искусствоведческой комиссии, автор катехизаторских блогов.
— Как найти правильного партнера и понять, что он правильный?
Екатерина Карасина: В идеале все начинается с внутреннего анализа: что именно в отношениях для вас принципиально важно, а что — второстепенно. Другой человек — это целый мир ценностей, традиций, представлений, где-то вы обязательно не совпадете. Но важно, чтобы совпадали базовые ценности. И тогда, размышляя, проще будет решить: пойти на компромисс с имеющимся претендентом или продолжать поиски.
Сергий Сивоплясов: Любимого человека не ищут, как клад с картой. Его встречают: в волонтерстве, в походе, на интересной вам работе или учебе, среди друзей. Потому что там вы — это вы, а он — это он, а не голливудская версия себя. Как понять, что он правильный? Есть старый, почти медицинский чек-лист от апостола Павла. Только давайте переведем его на современный язык. Правильный партнер — это не тот, кто дарит бабочки в животе (бабочки — это гормоны, они улетают). Правильный партнер — это тот, кто: — долготерпит, то есть способен спокойно, без крика, переждать вашу истерику, вашу обиду или просто плохое настроение. И вы рядом с ним — спокойны;— милосердствует: не просто видит, что вам плохо, он делает что-то, чтобы вам стало лучше. Поднимает трубку ночью. Едет к вам через весь город, когда вы заболели;— не завидует, а искренне радуется вашим успехам, не соревнуется с вами;— не гордится, не бесчинствует; не смотрит на официантов, консьержек или ваших родителей как на людей второго сорта. Посмотрите, как относится к тем, кто «ниже» по статусу. Это и будет ваше будущее, когда страсть утихнет;— не ищет своего — это самое главное. Думает не только о своем комфорте, готов отдать последний кусок пиццы вам и не попрекнет этим. Если кратко: правильный человек — тот, с кем вы становитесь лучше, спокойнее и ближе к Богу. А если с ним вы тупеете, пьете, нервничаете и стыдитесь себя — он неправильный, каким бы красивым или богатым он ни был. Молитесь о том, чтобы Господь даровал вам благодать встречи будущего супруга и разум для того, чтобы понять верность выбора.
— Как распределять роли в семье?
Екатерина Карасина: Правила, традиции и границы семьи — то, о чем обязательно необходимо договориться. Подискутировать, поспорить, но договориться. Обсудить планы на будущее, как регулировать возникающие конфликты, — тут полезно будет узнать, как конфликты улаживались в родительских семьях супругов, — как будет устроен бюджет семьи (кто зарабатывает, как распределяется доход), как будет строиться общение с родственниками, вопрос о деторождении. Пары, которые не придают значения выработке таких правил или соглашаются с тем, что их не устраивает, в будущем могут столкнуться с конфликтами, из которых сложно найти выход. Особенно ярко недоговоренность проявляется после рождения ребенка.
Сергий Сивоплясов: Господь не дал нам штатного расписания: мол, муж — строго генеральный директор, а жена — бессловесный завхоз. Священное Писание говорит о другом: «Носите бремена друг друга». У кого какой талант, тот так и несет свою ношу. Главная роль мужа — быть любящим, как Христос, который Себя не пожалел ради Своей Церкви. Это роль защитника и жертвователя. Главная роль жены — быть помощницей по жизни. Но это не рабство, а соратничество. Если жена разбирается в финансах — бюджет ведет она. Если муж любит готовить — он стоит у плиты. Это и есть та самая гармония.
— Что делать, если после рождения детей кажется, что чувства к супругу пропали?
Екатерина Карасина: Многие пары сталкиваются с таким явлением после появления малыша. Но это не всегда означает, что любовь прошла. Ощущение, что чувства остыли, могут возникнуть из-за усталости, недосыпа, кардинального изменения налаженного быта, эмоциональной истощенности. Но при этом рождение нового члена семьи может обострить и давно зревшие проблемы в отношениях. Надо искать причину. И далее действовать в зависимости от ситуации. Если дело в физической и психологической истощенности — попросить помощи партнера или остальных близких, чтобы дать себе передышку и восстановиться. Если причина в не устраивающем вас поведении партнера, то обсудить с ним это и поразмышлять, что могло бы дать отношениям «второе дыхание».
Сергий Сивоплясов: Чувства — это не фундамент, это скорее погода. Сегодня солнышко, завтра дождь. До рождения ребенка вы были «двое в лодке»: держались за руки, смотрели на звезды. А с рождением малыша вы стали экипажем подводной лодки, которая ушла на глубину, и весь свет заслонили заботы. И женщина-мать уходит в это новое служение с головой. Это нормально и биологически заложено. Но муж-то остался за бортом этой связи «мать-дитя» и просто растерян. Ему тоже нужны внимание и тепло. Что делать? Понять, что любить — это глагол. Начните с малого. Объятие. Кружка чая, принесенная молча. Фраза: «Я так устала, но я очень рада, что мы проходим через это вместе».И дайте себе право хоть на час в неделю побыть просто мужчиной и женщиной, а не папой и мамой. Найдите того, кто посидит с ребенком. Это не предательство, это гигиена брака.
— Нужно ли сохранять брак ради детей?
Екатерина Карасина: Отношения, в которых значимые взрослые — мама и папа — несчастливы, не пойдут на пользу детям. Дети очень чувствительны к любым изменениям в отношениях родителей. Отношения в паре — вот что первостепенное при решении вопроса о сохранении брака. Если вопрос о разводе звучит в разговорах супругов, это не всегда говорит о том, что отношения обречены. Дело может быть в накопленном непонимании, эмоциональной отстраненности супругов, их усталости, наконец. В этом случае брак можно и нужно сохранить.
Сергий Сивоплясов: Брак создается не для детей. Дети — это не цемент для скрепления трещин. Это плод любви, а не инструмент. Самый вредный миф — «ради детей».Ребенку не нужны два человека, которые ненавидят друг друга, но живут в одной квартире и изображают семью. Такой ребенок вырастет с искалеченной психикой, потому что думает, что вот этот театр военных действий — это и есть нормальная любовь. Потом он будет строить такие же несчастные семьи. Ради детей нужно сохранять не «штамп в паспорте» и общую жилплощадь. Ради детей нужно сохранить себя как адекватного родителя. Главное — уважение друг к другу. Вот это действительно будет сохранением семьи, просто в другой форме. Семья — это не место, это люди.
— Что делать, если партнер оказался абьюзером?
Екатерина Карасина: Абьюзер — это человек, применяющий насилие в разных его проявлениях — физическое, эмоциональное, финансовое, сексуализированное. Насилие не возникает из ниоткуда, это факт. И если вы столкнулись с такими проявлениями со стороны партнера, значит, они были свойственны ему и раньше, просто скрывались. Поэтому «перевоспитание» — точно не ваша задача. Это предмет терапии. Если человек признает за собой подобное поведение и готов работать со специалистом, есть шанс на сохранение отношений. Однако должна предостеречь от некорректной трактовки этого термина. Не торопитесь записывать вашего партнера в абьюзеры, если он или она стали проявлять подозрительность, излишнюю требовательность, слишком эмоционально высказывать критические замечания в ваш адрес. Попробуйте поговорить об этом с партнером и проявить искренний интерес к его состоянию.
Сергий Сивоплясов: Здесь я скажу жестко. Абьюз — это не «проблемы в отношениях», это системное разрушение вашей души. У абьюза есть четкая цель: сломать волю, смешать с грязью самооценку, чтобы вы думали, что без него вы — ноль, пыль под ногами. Спасать тонущего, который тащит вас на дно, — значит погибнуть обоим. Ваша задача — сначала выплыть. Разрыв с абьюзером — это защита образа Божьего в себе. Господь не хочет, чтобы вы жили в аду на Земле.
— Стоит ли прощать измену?
Екатерина Карасина: Это вопрос, на который нет универсального ответа. Измена — это всегда очень эмоционально заряженная ситуация, в которой много боли, обиды, злости, стыда, вины. Есть пары, которым удается пережить измену и сохранить отношения. Как правило, это пары, которых объединяет готовность сохранить отношения, признание их ценности и стремление понять, что привело к измене. Но есть и те, кто разрывает отношения — пережить предательство бывает очень сложно. Каждый в такой ситуации делает свой выбор.
Сергий Сивоплясов: Я бы переформулировал вопрос: «Стоит ли пытаться спасти брак после измены?» Мы можем либо жить дальше без мести, либо разойтись. Измена — это смерть доверия. При этом Господь говорит об измене как о том факторе, который оправдывает развод. И тут, если изменник кается (не просто «поймали — извинился», а идет к священнику, к психологу, рвет ту связь) — можно попробовать дать шанс. Это будет ваш подвиг веры. Но иногда расставание с предателем честнее, чем брак без правды.