Простить или развестись: психолог и священник ответили на шесть популярных вопросов об отношениях

Сергий Сивоплясов: Любимого человека не ищут, как клад с картой. Его встречают: в волонтерстве, в походе, на интересной вам работе или учебе, среди друзей. Потому что там вы — это вы, а он — это он, а не голливудская версия себя. Как понять, что он правильный? Есть старый, почти медицинский чек-лист от апостола Павла. Только давайте переведем его на современный язык. Правильный партнер — это не тот, кто дарит бабочки в животе (бабочки — это гормоны, они улетают). Правильный партнер — это тот, кто: — долготерпит, то есть способен спокойно, без крика, переждать вашу истерику, вашу обиду или просто плохое настроение. И вы рядом с ним — спокойны;— милосердствует: не просто видит, что вам плохо, он делает что-то, чтобы вам стало лучше. Поднимает трубку ночью. Едет к вам через весь город, когда вы заболели;— не завидует, а искренне радуется вашим успехам, не соревнуется с вами;— не гордится, не бесчинствует; не смотрит на официантов, консьержек или ваших родителей как на людей второго сорта. Посмотрите, как относится к тем, кто «ниже» по статусу. Это и будет ваше будущее, когда страсть утихнет;— не ищет своего — это самое главное. Думает не только о своем комфорте, готов отдать последний кусок пиццы вам и не попрекнет этим. Если кратко: правильный человек — тот, с кем вы становитесь лучше, спокойнее и ближе к Богу. А если с ним вы тупеете, пьете, нервничаете и стыдитесь себя — он неправильный, каким бы красивым или богатым он ни был. Молитесь о том, чтобы Господь даровал вам благодать встречи будущего супруга и разум для того, чтобы понять верность выбора.