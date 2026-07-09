Экономист спрогнозировал очередное снижение ключевой ставки до конца июля

Центробанк на заседании 24 июля снизит ключевую ставку до 14% или сохранит ее на уровне 14,25%. Таким мнением поделилась с «Газетой.Ru» экономист Юлия Кузнецова.
По ее словам, 24 июля регулятор подходит к очень непростой ситуации. Формально основания для дальнейшего снижения ключевой ставки есть, при этом пространство для снижения ставки остается ограниченным.
«Если оценивать вероятности, то 24 июля вероятность снижения ключевой ставки до 14% составляет около 50−55%, пауза на 14,25% — около 35−40%, снижение до 13,75% — не более 5−7%, повышение ставки — порядка 3−5%», — отметила эксперт.
Она уточнила, что для вкладчиков это означает, что период максимальных ставок постепенно уходит, но доходности еще остаются привлекательными.
RT сообщил, что, по словам главы Банка России Эльвиры Набиуллиной, ЦБ видит возможность для снижения ключевой ставки. На темпы снижения ставки будет влиять развитие ситуации.