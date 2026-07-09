Психолог Шпагина сказала, проходит ли любовь спустя три года отношений

Пик активности системы вознаграждения мозга в романтических отношениях обычно приходится на первые два-четыре года, после чего острота восприятия партнера естественным образом снижается. Об этом кандидат психологических наук и доцент кафедры гуманитарных и социальных наук Института технологий управления РТУ МИРЭА Елена Шпагина рассказала в разговоре с «Газетой.Ru».
На начальном этапе чаще всего угасают новизна, идеализация партнера и высокое романтическое возбуждение, что многие ошибочно принимают за полное угасание любви. Если союз держался исключительно на страсти без доверия и общих целей, он действительно может распасться после снижения гормональной новизны. Однако при наличии взаимного уважения и совместного опыта на смену влюбленности приходит более зрелая привязанность, дружба и забота.
Настоящие проблемы в паре начинаются не из-за естественного спада новизны, а при полном исчезновении уважения, интереса и эмоциональной близости спустя несколько лет. Любовь не обязана проходить через установленный срок, но влюбленность неизбежно уступает место либо глубокой привязанности, либо разрушению отношений при отсутствии должной поддержки, заключила эксперт.
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