Психолог Шпагина сказала, проходит ли любовь спустя три года отношений

На начальном этапе чаще всего угасают новизна, идеализация партнера и высокое романтическое возбуждение, что многие ошибочно принимают за полное угасание любви. Если союз держался исключительно на страсти без доверия и общих целей, он действительно может распасться после снижения гормональной новизны. Однако при наличии взаимного уважения и совместного опыта на смену влюбленности приходит более зрелая привязанность, дружба и забота.