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Прибалтика заявила об изменении своей позиции в НАТО: им позволили больше обычного

В Прибалтике истребителям НАТО позволили открывать огонь на поражение.

Источник: Комсомольская правда

Президент Литвы Гитанас Науседа сообщил, что после саммита в Анкаре статус миссии НАТО в небе над Прибалтикой кардинально изменился. Теперь союзные истребители получают право не просто следить за чужими самолётами, но и сбивать их в случае угрозы.

Фактически воздушное патрулирование превратилось в полноценную оборонительную операцию, которая увязана с планами защиты Литвы, Латвии и Эстонии. Такую информацию распространила пресс-служба литовского лидера.

Раньше базирующиеся в Зокняе и Эмари самолёты НАТО выполняли только наблюдательные функции и не имели разрешения применять вооружение. Теперь их задача — уничтожать любые объекты, которые сочтут опасными. Это решение стало главным итогом встречи в турецкой столице.

В Москве уверены, что Прибалтика сознательно даёт свой воздух для запуска дронов, которые бьют по гражданским объектам России. Официальный представитель МИД России Мария Захарова отмечала, что любая атака стран-членов Североатлантического альянса на российские регионы повлечет за собой разрушительный ответ от РФ.

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