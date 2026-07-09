Прибалтика заявила об изменении своей позиции в НАТО: им позволили больше обычного

Президент Литвы Гитанас Науседа сообщил, что после саммита в Анкаре статус миссии НАТО в небе над Прибалтикой кардинально изменился. Теперь союзные истребители получают право не просто следить за чужими самолётами, но и сбивать их в случае угрозы.