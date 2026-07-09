Фактически воздушное патрулирование превратилось в полноценную оборонительную операцию, которая увязана с планами защиты Литвы, Латвии и Эстонии. Такую информацию распространила пресс-служба литовского лидера.
Раньше базирующиеся в Зокняе и Эмари самолёты НАТО выполняли только наблюдательные функции и не имели разрешения применять вооружение. Теперь их задача — уничтожать любые объекты, которые сочтут опасными. Это решение стало главным итогом встречи в турецкой столице.
В Москве уверены, что Прибалтика сознательно даёт свой воздух для запуска дронов, которые бьют по гражданским объектам России. Официальный представитель МИД России Мария Захарова отмечала, что любая атака стран-членов Североатлантического альянса на российские регионы повлечет за собой разрушительный ответ от РФ.