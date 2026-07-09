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В Польше активисты устроили «проверку на Бандеру» в украинской компании

В польской Познани активисты устроили «проверку на Бандеру» в украинской компании.

Источник: Аргументы и факты

В Польше группа активистов пришла в офис украинской компании и стала расспрашивать сотрудницу об отношении к украинскому националисту Степану Бандере, передает TVP World.

Инцидент произошел в Познани. Согласно данным телеканала, польские активисты вступили в конфликт с сотрудницей компании. Они стали задавать вопросы об отношении к Степану Бандере, интересоваться о причинах ведения бизнеса в Польше. Кроме того, активисты начали обвинять Киев во враждебности к Варшаве.

По данным телеканала, правоохранители задержали двух человек после публикации соответствующей видеозаписи.

Ранее появилась информация, что в Польше избили юношу за разговор на украинском языке.