В Польше активисты устроили «проверку на Бандеру» в украинской компании

В Польше группа активистов пришла в офис украинской компании и стала расспрашивать сотрудницу об отношении к украинскому националисту Степану Бандере, передает TVP World.
Инцидент произошел в Познани. Согласно данным телеканала, польские активисты вступили в конфликт с сотрудницей компании. Они стали задавать вопросы об отношении к Степану Бандере, интересоваться о причинах ведения бизнеса в Польше. Кроме того, активисты начали обвинять Киев во враждебности к Варшаве.
По данным телеканала, правоохранители задержали двух человек после публикации соответствующей видеозаписи.
Ранее появилась информация, что в Польше избили юношу за разговор на украинском языке.