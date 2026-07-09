В Польше активисты устроили «проверку на Бандеру» в украинской компании

Инцидент произошел в Познани. Согласно данным телеканала, польские активисты вступили в конфликт с сотрудницей компании. Они стали задавать вопросы об отношении к Степану Бандере, интересоваться о причинах ведения бизнеса в Польше. Кроме того, активисты начали обвинять Киев во враждебности к Варшаве.