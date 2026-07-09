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Торжественное закрытие фестиваля «Горький fest» состоялось в Нижнем Новгороде

В номинации «Лучший фильм» победила картина «Тихие смыслы».

Источник: Комсомольская правда

В Нижнем Новгороде состоялось торжественное закрытие X Фестиваля нового российского кино «Горький fest» (18+). Об этом с места событий сообщает корреспондент «КП-Нижний Новгород».

Церемония закрытия юбилейного фестиваля кино началась с красной дорожки, на которой собралось множество российских актёров, режиссёров и продюсеров. После этого в Нижегородском театре драмы объявили победителей фестиваля. В номинации «Лучший фильм» победила картина нижегородских режиссёров «Тихие смыслы» (16+).

— Все эти годы мы выстраивали диалог между зрителями и авторами, и это является основой всего нашего большого дела — масштабного кинофестиваля. И именно здесь создаются новые проекты, встречаются кинематографисты. Все это случается благодаря вам — нашим участникам, жюри, гостям, друзьям и партнерам. Спасибо, что помогаете нам растить этот фестиваль, — сказала генеральный продюсер фестиваля Оксана Михеева.

Завершился вечер показом фильма-победителя.