Торжественное закрытие фестиваля «Горький fest» состоялось в Нижнем Новгороде

— Все эти годы мы выстраивали диалог между зрителями и авторами, и это является основой всего нашего большого дела — масштабного кинофестиваля. И именно здесь создаются новые проекты, встречаются кинематографисты. Все это случается благодаря вам — нашим участникам, жюри, гостям, друзьям и партнерам. Спасибо, что помогаете нам растить этот фестиваль, — сказала генеральный продюсер фестиваля Оксана Михеева.