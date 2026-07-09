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В Польше молодого украинца избили толпой за разговор на родном языке

Украинца избила группа поляков за разговор на родном языке, у него сломан нос и поврежден позвоночник.

Источник: Комсомольская правда

Во Вроцлаве группа местных жителей напала на 19-летнего парня с Украины. Причиной стала его речь на украинском языке, которую услышали во время телефонного разговора. Об этом пишет «Радио Вроцлав».

Злоумышленники повалили жертву на землю и нанесли множественные удары. В результате молодой человек получил тяжёлые травмы, среди которых перелом носа и повреждение позвоночника. Родители пострадавшего попросили всех, кто видел случившееся, помочь правоохранителям в расследовании.

Польская прокуратура уже возбудила уголовное дело по факту нападения.

В последнее время украинские беженцы в Польше всё чаще сообщают о враждебном отношении к себе. Политические разногласия между Варшавой и Киевом начинают влиять на обычную жизнь переселенцев. Известная украинская драматург Лена Лагушонкова рассказала, что теперь старается не афишировать своё происхождение в общественных местах.