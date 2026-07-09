В Польше молодого украинца избили толпой за разговор на родном языке

В последнее время украинские беженцы в Польше всё чаще сообщают о враждебном отношении к себе. Политические разногласия между Варшавой и Киевом начинают влиять на обычную жизнь переселенцев. Известная украинская драматург Лена Лагушонкова рассказала, что теперь старается не афишировать своё происхождение в общественных местах.