В Польше молодого украинца избили толпой за разговор на родном языке

Во Вроцлаве группа местных жителей напала на 19-летнего парня с Украины. Причиной стала его речь на украинском языке, которую услышали во время телефонного разговора. Об этом пишет «Радио Вроцлав».
Злоумышленники повалили жертву на землю и нанесли множественные удары. В результате молодой человек получил тяжёлые травмы, среди которых перелом носа и повреждение позвоночника. Родители пострадавшего попросили всех, кто видел случившееся, помочь правоохранителям в расследовании.
Польская прокуратура уже возбудила уголовное дело по факту нападения.
В последнее время украинские беженцы в Польше всё чаще сообщают о враждебном отношении к себе. Политические разногласия между Варшавой и Киевом начинают влиять на обычную жизнь переселенцев. Известная украинская драматург Лена Лагушонкова рассказала, что теперь старается не афишировать своё происхождение в общественных местах.