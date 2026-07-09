Синоптик Позднякова усомнилась, что 10 июля в Москве может возникнуть смерч

— Град если и будет, то локально. Ситуация с сильными осадками и ливнями прогнозируется только на вторую половину субботы. Местами сильные ливни по Москве и области ожидаются в ночь на воскресенье. Завтра ожидается повторение сегодняшней ситуации — грозы и желтый уровень опасности. Вероятность смерча в пятницу и субботу очень и очень мала, — сказал Rt руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.