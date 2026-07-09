Синоптик Позднякова усомнилась, что 10 июля в Москве может возникнуть смерч

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец не исключил, что в пятницу, 10 июля в Москве могут возникнуть смерчи. Это очень редкое погодное явление, которое сложно спрогнозировать, но судя по тому, как меняется характер погоды в настоящий момент, то синоптики не исключают это явление.
В последний рабочий день на Москву обрушатся сильные осадки, на каждый квадратный метр прольется 8−11 литров воды. А местами возможен град, диаметром до двух сантиметров.
— Есть вероятность появления смерча, — отметил синоптик.
Причиной непогоды станет холодный фронт, который вытянется в меридиональном направлении, он разделит регион на разные воздушные массы. По расчетам синоптиков, высок риск возникновения смерчей во второй половине пятницы.
Ожидается, что днем в Москве воздух прогреется до +22…+25 градусов. В выходные ливни продолжатся. Погодные сюрпризы на этом не закончатся — из-за эффекта Фудзивары образуется циклон-долгожитель, такое случается раз в 10 лет.
Главный специалист информационного портала «Метеоновости» Татьяна Позднякова в беседе с 360.ru усомнилась, что в столице действительно могут образоваться смерчи.
— Вероятность смерчей у нас всегда есть, но это редкое явление, которое случается в столичном регионе раз в 10 лет. Оно очень локальное, поэтому предсказать его на данном уровне развития метеорологической науки просто, — сказала Позднякова.
Высока вероятность возникает вероятность грозовой деятельности, а во время грозы порывы ветра достигнут 12−15 метров в секунду.
— Град если и будет, то локально. Ситуация с сильными осадками и ливнями прогнозируется только на вторую половину субботы. Местами сильные ливни по Москве и области ожидаются в ночь на воскресенье. Завтра ожидается повторение сегодняшней ситуации — грозы и желтый уровень опасности. Вероятность смерча в пятницу и субботу очень и очень мала, — сказал Rt руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.
Июль в Москве всегда считался самым дождливым месяцем. И в том, что, например, за 12 часов выпадет до 10 мм осадков, нет ничего экстремального. То есть речь идет не об интенсивном, но скоротечном ливне, когда основная масса воды обрушивается на землю всего за пару часов, сообщает aif.ru.