Эксперты назвали гентехнологии важными при переходе к персонализированной медицине

«В последнее время технологии, будь то генетические, биоинформатические или другие технологии, нам позволяют не просто лечить человека, не просто убирать его острые симптомы для того, чтобы спасти его в моменте, но и позволяют нам планировать здоровье человека, планировать его здоровую жизнь наперед», — сказала директор Медицинского научно-образовательного института МГУ имени М. В. Ломоносова Мария Воронцова.