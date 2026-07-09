Школьник, набравший 300 баллов по ЕГЭ, раскрыл секрет подготовки к экзаменам

— В 10-м классе я перевелся в президентский физико-математический лицей № 239, ведь понимал, что там готовят сильных учеников. Обучение было совсем непростым: с нас много требовали, много нагружали, но в конце концов эти усилия оправдали себя, — уточнил ученик.