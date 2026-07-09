Ветеринар Колесникова сказала, как отучить собаку разрушать грядки на даче

Во время активных занятий на природе хозяевам необходимо всегда брать с собой прохладную воду и складную миску для предотвращения теплового удара. Перед выходом на улицу также важно заблаговременно убедиться в наличии всех необходимых прививок и провести качественную обработку животного от паразитов.