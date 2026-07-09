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Ветеринар Колесникова сказала, как отучить собаку разрушать грядки на даче

Ветеринар Наталья Колесникова заявила, что увеличение умственной нагрузки собаки позволит решить проблему с повреждением грядок на дачном участке.

Источник: Аргументы и факты

Собаки уничтожают садовые грядки преимущественно для реализации природных охотничьих инстинктов или спасения от летней жары путем выкапывания прохладных лежанок. Об этом ветеринарный врач Наталья Колесникова рассказала в беседе с «Газетой.Ru».

Она рассказала, что особенно активно копают терьеры, таксы и лайки. Специалист подчеркнула, что наказывать животное за подобное поведение абсолютно бесполезно, поскольку это вызывает у него сильный стресс.

Для сохранения посадок эксперт рекомендовала организовать для питомца специальную зону с песком, где можно прятать игрушки и лакомства. Собаку нужно обязательно хвалить и поощрять угощениями за правильные раскопки в отведенном месте, а сами грядки дополнительно огородить защитным заборчиком.

Существенно снизить тягу к разрушениям помогает увеличение физической и интеллектуальной нагрузки, так как уставшие питомцы значительно реже страдают от скуки. Владельцам следует уделять играм не менее получаса в день и совершать длительные прогулки в тенистых местах неподалеку от водоемов, избегая открытых солнечных участков.

Во время активных занятий на природе хозяевам необходимо всегда брать с собой прохладную воду и складную миску для предотвращения теплового удара. Перед выходом на улицу также важно заблаговременно убедиться в наличии всех необходимых прививок и провести качественную обработку животного от паразитов.

Ранее ветеринар Елена Фроленко назвала опасные для кошек и собак продукты с грядки.