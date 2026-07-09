Ветеринар Колесникова сказала, как отучить собаку разрушать грядки на даче

Собаки уничтожают садовые грядки преимущественно для реализации природных охотничьих инстинктов или спасения от летней жары путем выкапывания прохладных лежанок. Об этом ветеринарный врач Наталья Колесникова рассказала в беседе с «Газетой.Ru».
Она рассказала, что особенно активно копают терьеры, таксы и лайки. Специалист подчеркнула, что наказывать животное за подобное поведение абсолютно бесполезно, поскольку это вызывает у него сильный стресс.
Для сохранения посадок эксперт рекомендовала организовать для питомца специальную зону с песком, где можно прятать игрушки и лакомства. Собаку нужно обязательно хвалить и поощрять угощениями за правильные раскопки в отведенном месте, а сами грядки дополнительно огородить защитным заборчиком.
Существенно снизить тягу к разрушениям помогает увеличение физической и интеллектуальной нагрузки, так как уставшие питомцы значительно реже страдают от скуки. Владельцам следует уделять играм не менее получаса в день и совершать длительные прогулки в тенистых местах неподалеку от водоемов, избегая открытых солнечных участков.
Во время активных занятий на природе хозяевам необходимо всегда брать с собой прохладную воду и складную миску для предотвращения теплового удара. Перед выходом на улицу также важно заблаговременно убедиться в наличии всех необходимых прививок и провести качественную обработку животного от паразитов.
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