Девочка из барака, покорившая Колонный зал: невероятная судьба Валентины Толкуновой

С директором Института молекулярной физики РНЦ «Курчатовский институт», членом-корреспондентом АН СССР Владимиром Барановым они познакомились случайно — в дороге. Но что-то вспыхнуло между ними сразу. Такая же совестливая, верная, честная, как и Баранов, тоже состоявший в браке, Толкунова гнала от себя все мысли о новом знакомом. Но в итоге они оба не смогли противостоять тем чувствам, что накрыли их с головой. Роман не был тайной, но и официального статуса тоже не имел: Баранов появлялся на концертах и приемах, где бывала Толкунова, помогал ей решать какие-то бытовые проблемы, она возникала рядом с ним в статусе друга… В этот период во всех песнях, что исполняла Валентина Васильевна, звучала горькая нотка несовпадения. И, конечно, в знаменитой песне «Мой милый, если б не было войны» воздавалось должное трагедии военного поколения, но Валентина Васильевна привносила в эту песню и свою собственную, личную боль. А те, кто знал про ее глубокий, но обреченный роман, едва не плакали от сочувствия, слушая песню «Я не могу иначе». «Ты за любовь прости меня!» — обращалась лирическая героиня песни к невидимому герою, но все понимали, что для самой певицы это не пустые слова.