Эколог раскрыл влияние брошенных окурков на урожайность почвы

Окурки, выброшенные на землю, могут привести к плохим урожаям на участке на долгие годы. Об этом в беседе с «Абзацем» предупредил эколог Михаил Ломсков.
Он напомнил, что содержащиеся в составе фильтра вещества оказывают токсическую нагрузку на почву, а сам окурок может разлагаться порядка 10 лет.
«На почву окурки влияют исключительно отрицательным образом. Токсичные вещества подавляют прорастание семян и замедляют развитие растений. В зависимости от грунта, температурного режима и количества осадков окурок разлагается от пяти до 12−15 лет», — предупредил специалист.
Как писал сайт KP.RU, выброшенный из окна окурок может обернуться не просто штрафом, а серьезными последствиями вплоть до уголовного дела. Если окурок попадет на балкон или в квартиру и вызовет пожар, это могут квалифицировать как поджог или повреждение имущества. Но если в пожаре пострадают люди, возможна уголовная ответственность.