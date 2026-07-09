Эколог раскрыл влияние брошенных окурков на урожайность почвы

Как писал сайт KP.RU, выброшенный из окна окурок может обернуться не просто штрафом, а серьезными последствиями вплоть до уголовного дела. Если окурок попадет на балкон или в квартиру и вызовет пожар, это могут квалифицировать как поджог или повреждение имущества. Но если в пожаре пострадают люди, возможна уголовная ответственность.