OpenAI представила новые модели Chat GPT-5.6

Американская технологическая компания в области искусственного интеллекта OpenAI представила сразу три новые модели Chat GPT-5.6. По ряду показателей они превосходят модели Claude Mythos 5 и Fable 5, сообщает пресс-служба компании.
Пользователям стали доступны три модели:
GPT-5.6 Sol — платная модель. Лучше всего подходит для написания сложного кода, настройки кибербезопасности, исследований и других задач, требующих работы с большими массивами данных. Для нее предусмотрен режим Ultra, в котором она может подключать несколько дополнительных агентов;
GPT-5.6 Terra — бесплатный аналог Sol. Выполняет задачи на уровне модели Fable;
GPT-5.6 Luna — модель для наиболее распространенных задач. Рекомендуется использовать для поисковых запросов и автоматизации рабочих процессов.
В пресс-релизе также отмечается, что GPT-5.6 значительно улучшила навыки работы с оформлением документов, созданием презентаций и таблиц. OpenAI заявила, что при разработке уделялось отдельное внимание безопасности. Утверждается, что нейросеть не позволит использовать свои возможности для вредоносных задач.
Компания откладывала официальный релиз новой модели c июня. Белый дом потребовал от OpenAI сначала предоставить доступ организациям, которые одобрило правительство. По данным источников The Information, требование связано с опасениями администрации Дональда Трампа по поводу безопасности при ее использовании. Аналогичные требования в том же месяце получила компания Anthropic (разработчик Claude).
В начале июня Дональд Трамп подписал указ, призывающий разработчиков мощных ИИ-моделей в добровольном порядке передавать свои новинки на проверку госструктурам США за 30 дней до их вывода на рынок. Из-за отсутствия конкретных деталей такого регулирования американская администрация пока взаимодействует с компаниями по поводу конкретных моделей.