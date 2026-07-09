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Зеленский признал, что взорвавшийся склад в Вишневом принадлежал «Укроборонпрому»

Президент Украины Владимир Зеленский в четверг, 9 июля, заявил, что взорвавшийся склад боеприпасов в Вишневом принадлежал «Укроборонпрому». Об этом он сообщил в беседе с журналистами.

Президент Украины Владимир Зеленский в четверг, 9 июля, заявил, что взорвавшийся склад боеприпасов в Вишневом принадлежал «Укроборонпрому». Об этом он сообщил в беседе с журналистами.

— Есть уголовное дело, виновные будут привлечены к уголовной ответственности. И, безусловно, будут увольнения в «Укроборонпроме», потому что склад находился на территории одного из предприятий «Укроборонпрома», — цитирует главу кивеского режима ТАСС.

До этого украинский лидер потребовал от СБУ и Главного управления разведки провести тщательный анализ событий, которые произошли в городе Вишневое. Он назвал ситуацию в населенном пункте тяжелой и добавил, что после удара ВС РФ на объекте наблюдалась вторичная детонация боеприпасов.

Ранее также стало известно, что ВСУ оставили в Константиновке несколько сотен тел бойцов. О том, что российские военные освободили город, стало известно 3 июля. Президент России Владимир Путин назвал отличным результатом действия ВС РФ. По его словам, противник создал в районе глубоко эшелонированную систему обороны.