Зеленский признал, что взорвавшийся склад в Вишневом принадлежал «Укроборонпрому»

До этого украинский лидер потребовал от СБУ и Главного управления разведки провести тщательный анализ событий, которые произошли в городе Вишневое. Он назвал ситуацию в населенном пункте тяжелой и добавил, что после удара ВС РФ на объекте наблюдалась вторичная детонация боеприпасов.