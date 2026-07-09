Психиатр: Главной причиной тревоги у россиян стало ощущение неопределенности

При ОКР (обсессивно-компульсивном расстройстве) человек придумывает ритуалы, которые позволяют ему снизить уровень тревожности и чувствовать себя лучше. «Вечерняя Москва» выяснила у психиатра, психотерапевта Алексея Вилкова, можно ли самостоятельно справиться с приступами ОКР и что для этого нужно делать.