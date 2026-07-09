Психиатр: Главной причиной тревоги у россиян стало ощущение неопределенности

Главным источником тревожности среди россиян стало ощущение неопределенности и непонимание того, что будет дальше. Об этом рассказал врач-психиатр Андрей Хватков в интервью Радио РБК.
Специалист отмечает, что отсутствие ясности и невозможность предсказать будущее сильнее всего давит на психику человека.
— Индекс неопределенности, непонятности, что будет завтра, послезавтра, через месяц, через год, — это основная база, — заявил Хватков.
При этом психиатр добавил, что повышенная тревога не всегда означает развитие паники: она может проявляться в качестве усталости, раздражительности и постоянного напряжения, но не обязательно приводит к агрессивному поведению, уточняется в материале.
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