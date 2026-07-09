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Психиатр: Главной причиной тревоги у россиян стало ощущение неопределенности

Главным источником тревожности среди россиян стало ощущение неопределенности и непонимание того, что будет дальше. Об этом рассказал врач-психиатр Андрей Хватков в интервью Радио РБК.

Главным источником тревожности среди россиян стало ощущение неопределенности и непонимание того, что будет дальше. Об этом рассказал врач-психиатр Андрей Хватков в интервью Радио РБК.

Специалист отмечает, что отсутствие ясности и невозможность предсказать будущее сильнее всего давит на психику человека.

— Индекс неопределенности, непонятности, что будет завтра, послезавтра, через месяц, через год, — это основная база, — заявил Хватков.

При этом психиатр добавил, что повышенная тревога не всегда означает развитие паники: она может проявляться в качестве усталости, раздражительности и постоянного напряжения, но не обязательно приводит к агрессивному поведению, уточняется в материале.

Заболеваемость психическими расстройствами среди российских подростков 15−17 лет выросла на 53 процента за последние 10 лет. Врач — психиатр-психотерапевт, кандидат медицинских наук Евгений Фомин рассказал «ВМ», с чем связан такой рост.

При ОКР (обсессивно-компульсивном расстройстве) человек придумывает ритуалы, которые позволяют ему снизить уровень тревожности и чувствовать себя лучше. «Вечерняя Москва» выяснила у психиатра, психотерапевта Алексея Вилкова, можно ли самостоятельно справиться с приступами ОКР и что для этого нужно делать.