Новости Калининграда: беспощадный снос, «завтраки» из Советска и море берет свое

Обзор основных событий дня — в дайджесте новостей и публикаций «Нового Калининграда» за четверг, 9 июля.
Главные события дня:
«Великая лужа»: благоустроенную в рамках ремонта Галицкого часть ул. Диккенса затопило.
После шторма «Бернадетт» на ул. Диккенса в центре Калининграда образовалась большая лужа, в которой глохли автомобили. Перед ней был установлен знак «кирпич». Как отмечают местные жители, не так давно это место благоустроили в рамках ремонта ул. Галицкого.
«После каждого большого дождя на ул. Диккенса (ближе к ул. Галицкого) образуется гигантская лужа. Я её впервые видел ещё в 70-е годы, когда жил на ул. Звёздной. Вся детвора с окрестных дворов там купалась», — рассказал «Новому Калининграду» историк Альберт Адылов. Он обратил внимание, что эту лужу помнят те, кто жил в этом районе ещё раньше.
Службу госохраны ОКН не пустили на территорию сносимого здания на Правой набережной.
Представителя Службы государственной охраны объектов культурного наследия Калининградской области не пустили на территорию Калининградского мукомольного завода, куда он прибыл для вручения предписания о приостановке работ по сносу здания дирекции предприятия на Правой набережной. Об этом «Новому Калининграду» сообщила заместитель руководителя Службы Мария Страхова.
Власти Советска обещают испечь «пирог переселенцев» и поставить им «пироговый рекорд».
Власти Советска обещают поставить «пироговый рекорд». Испечь пирог, как сообщил в четверг, 9 июля, глава администрации города Аркадий Данилов в эфире Центра управления регионом, администрация намерена при поддержке одной из региональных компаний в рамках семейного фестиваля «Вот какие пироги», который приурочен к Дню города и пройдет 12 сентября.
В Зеленоградске во время шторма «Бернадетт» в море смыло несколько кафе.
В Зеленоградске во время шторма пятиметровыми волнами в море смыло несколько кафе. Об этом на своей странице ВКонтакте сообщил глава администрации округа Александр Китаев.
«Пронесшийся по региону шторм “Бернадетт” оказался сильнейшим за последние полвека, — написал Китаев, приложив несколько фото. — Мощный удар стихия нанесла по побережью Зеленоградска, где волнами высотой до пяти метров снесло несколько кафе.
9 июля замглавы администрации Зеленоградска Георгий Попшой рассказал «Новому Калининграду», что сильнее всего пострадала пляжная инфраструктура в районе кафе «Гнездо».
«У нас не одно кафе унесло, — сообщил Попшой. — Пострадала инфраструктура в районе “Гнезда”, слева и справа. Само “Гнездо” не пострадало, но ряд кафе справа от него, по направлению к Куршской косе, унесло в море целиком».
Данилов о стадионе «Красная звезда»: «В 2026 году ничего не будет сделано».
Работы на стадионе «Красная звезда» в городе Советске, который власти муниципалитета с некоторых пор называют «больной темой», возобновятся не раньше второй половины 2027 года. Об этом 9 июля во время эфира в «Центре управления регионом» сообщил глава администрации Советского округа Аркадий Данилов.
Данилов о туристах, приезжающих в Советск: «У них округляются глаза».
Глава администрации Советского округа Аркадий Данилов рассказал, что в его городе сейчас реализуются программы благоустройства, от которых у туристов «округляются глаза». О новом опыте Данилов сообщил 9 июля в ходе эфира «Центра управления регионом».
«Нас радует, что все архитекторы, которые приходят к нам сюда, они все-таки из Москвы, а московское видение, я думаю, даже чуть впереди мирового. Мы все знаем, как развивается Москва, какая красивая Москва. И вот многие элементы оттуда начинают перекочевывать к нам сюда. И вроде, когда приезжают гости… Ну, давайте будем честны, они приезжают в провинциальный город. Они едут с отношением к провинциальному городу. Но когда они приезжают, у них прямо округляются глаза, я это вижу сам. Я сам был таким гостем в свое время. Когда ты, во-первых, видишь историческую архитектуру и плюс еще вот эти современные элементы дизайна, современные элементы площадей», — заявил Данилов.
Глава администрации Советска о реконструкции Зеленого театра: «Это займет время».
Реконструкция Зеленого театра в Советске, которой власти с переменным успехом занимаются с 2020 года, «займет еще какое-то время». Об этом 9 июля во время эфира в «Центре управления регионом» сообщил глава администрации Советского округа Аркадий Данилов. Он заметил, что новые предложения администрация уже направила в министерство культуры.
«Мы рисуем какие-то эти раздвижной или просто летний формат крыш, чтобы люди заходили и хотя бы на них дождь не попадал. Но это займет время, надо это понять. Когда я сейчас это говорю, понимаю, что у людей негодование, что это уже так долго. Есть эта проблема. Мы ее признаем. Но сейчас будем готовиться и будем вам докладывать уже по ситуации, выкладывать в соцсети, чтобы вы видели, что мы делаем в этом направлении», — заключил Данилов.
Публикации «Нового Калининграда».
Снесли до основания: демонтажные работы на Правой набережной власти остановить не смогли.
В Калининграде подрядчик завершает работы по сносу исторического здания администрации мукомольного завода (дом № 15 на Правой набережной), несмотря на предписание региональной Службы госохраны ОКН. О том, что заявку на включение объекта в Единый реестр объектов культурного наследия необходимо было подать до начала демонтажных работ, «Новому Калининграду» сообщил руководитель Службы Евгений Маслов.
«Я тоже по этому поводу печалюсь, но что теперь делать, — сообщил Маслов. — Из тех объектов, которые мы в свое время не успели поставить на учет, это очень достойное здание. Если бы было в свое время заявление — поставили бы».
Цены в Калининграде в июле: за свежие овощи платить приходится всё больше.
Разгар туристического сезона, проблемы с бензином и появление на прилавках овощей свежего урожая традиционно заметно меняют цены на продукты в сторону увеличения. Однако итоговая стоимость условной продуктовой корзины «Нового Калининграда» за месяц не только не увеличилась, но даже немного сократилась. Впрочем, список того, что подорожало, традиционно больше перечня подешевевших позиций. Подробности — в нашем обзоре.
Рыбацкая уха, Нептун и концерты: куда отправиться на День рыбака в Калининградской области.
В предстоящие выходные в Калининградской области отметят День рыбака. Гостей праздника ждут встречи с Нептуном, костюмированные шествия, концерты, спортивные соревнования и традиционная рыбацкая уха. «Новый Калининград» подготовил путеводитель по праздничным мероприятиям в муниципалитетах региона.
Музей воспоминаний: как живёт «Старая немецкая школа Вальдвинкель».
В посёлке Ильичёво Полесского района есть здание бывшей школы, где учились сначала немецкие, а потом советские дети. В 2012 году в нём открылся мини-музей «Старая немецкая школа Вальдвинкель», который с нуля создавала Инесса Наталич, 20 лет проработавшая главврачом Полесской санэпидемстанции. Как живёт сегодня музей, узнал корреспондент «Нового Калининграда».
«Фигурное катание — это моя жизнь»: интервью с фигуристкой-любителем Оксаной Тепловой.
Оксана Теплова — калининградская фигуристка-любитель, победившая в финале Гран-При Ассоциации развития массового фигурного катания РФ и вошедшая в пятерку сильнейших фигуристов России в своей категории и возрастном классе. В интервью «Новому Калининграду» спортсменка рассказала, как удалось добиться такого высокого результата, чем, помимо фигурного катания, занимается и как получается совмещать работу, преподавательскую деятельность и катание на коньках.
Афиша Калининграда: День рыбака, велофестиваль, «Симфония ветра».
Выходные в Калининградской области будут насыщены праздниками, концертами и фестивалями. В регионе отметят Дни городов Полесска, Светлого и Пионерского, в Светлогорске откроется фестиваль искусств «Симфония ветра», а в Калининграде пройдут «Велодень», фестиваль фотографических сообществ в «Воротах» и закрытие выставки одной картины в Кафедральном соборе. Кроме того, жителей и гостей области ждут рок-концерты, органная музыка и другие культурные события. О самых интересных мероприятиях предстоящих выходных — в традиционном обзоре «Афиши Нового Калининграда».
Обзор подготовил Иван Марков, фото: Юлия Власова / «Новый Калининград».