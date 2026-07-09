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Футболист Мамаев назвал Францию фаворитом ¼ финала ЧМ-2026

Бывший полузащитник сборной России по футболу Павел Мамаев назвал фаворита ¼ финала чемпионата мира 2026 года по футболу. Своим мнением в четверг, 9 июля, он поделился в беседе с «Матч ТВ».

Бывший полузащитник сборной России по футболу Павел Мамаев назвал фаворита ¼ финала чемпионата мира 2026 года по футболу. Своим мнением в четверг, 9 июля, он поделился в беседе с «Матч ТВ».

Спортсмен отметил лидерство сборной Франции на мундиале, однако указал на непредсказуемость плей‑оффа. По его мнению, по составу и стилю игры французы выглядят сильнее остальных.

— Конечно, на бумаге, по футболу, который показывает Франция, эта сборная выглядит явным фаворитом, но все остальные команды, которые остались, тоже сильные, — цитирует Мамаева портал.

8 июля французский арбитр Франсуа Летексье вынужденно удалил свою страницу в социальных сетях после матча ⅛ финала чемпионата мира по футболу, в котором встретились сборные Аргентины и Египта.

Египетский полузащитник Зико утверждал, что Летексье якобы «вышел на поле с одной целью» —засудить команду Египта. Он также добавил, что результат турнира заранее предрешен, «остальные матчи можно не проводить».

Капитан сборной Аргентины Лионель Месси, в свою очередь, расплакался после победы над командой Египта в матче за выход в ¼ финала чемпионата мира по футболу. Латиноамериканцы не могли забить ни одного гола вплоть до 79-й минуты.

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