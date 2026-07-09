Врач Кашух ответила, какие продукты нельзя долго хранить после вскрытия

Срок годности продуктов питания актуален только для герметичной упаковки, а после вскрытия майонез, кетчуп, соки и мягкие сыры начинают портиться в разы быстрее. Об этом гастроэнтеролог Екатерина Кашух рассказала в беседе с NEWS.ru.
Майонез, кетчуп и другие заправки постепенно теряют защиту от микроорганизмов. Брать их грязными ложками или хранить при комнатной температуре не рекомендуется, так как это многократно увеличивает риск размножения бактерий.
По словам Кашух, особую опасность представляет молоко длительного хранения, которое в закрытом виде сохраняется месяцами, но после контакта с воздухом пригодно к употреблению всего три-пять дней даже в условиях холодильника.
Натуральные соки рекомендуется употреблять в течение одного-двух дней после вскрытия, так как на воздухе в них разрушается витамин C и запускается процесс брожения. Мягкие сыры с высоким содержанием влаги также становятся идеальной средой для развития патогенной микрофлоры и требуют максимально быстрого употребления.
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