Врач Кашух ответила, какие продукты нельзя долго хранить после вскрытия

Натуральные соки рекомендуется употреблять в течение одного-двух дней после вскрытия, так как на воздухе в них разрушается витамин C и запускается процесс брожения. Мягкие сыры с высоким содержанием влаги также становятся идеальной средой для развития патогенной микрофлоры и требуют максимально быстрого употребления.