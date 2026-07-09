В Турции арестовали россиянку за запрет девочке в буркини посещать бассейн

В турецкой провинции Анталья задержана гражданка РФ в связи с инцидентом, произошедшим в бассейне жилого комплекса. Материал издания Türkiye перевел aif.ru.
Поводом для возбуждения дела стал конфликт вокруг допуска 13-летней девочки в бассейн в купальном костюме буркини.
Утверждается, что задержанная россиянка, работавшая управляющей ЖК, запретила несовершеннолетней входить в бассейн, сославшись на внутренние правила объекта.
«Россиянка… была арестована после жалобы семьи девочки, которой, как утверждается, запретили пользоваться бассейном из-за буркини», — говорится в публикации.
Отец девочки заявил, что действия управляющей задели достоинство ребенка и религиозные чувства семьи, поэтому он обратился в жандармерию с официальным заявлением на 64-летнюю гражданку России.
Как указывает издание, женщина пояснила подростку, что использование подобной одежды в бассейне недопустимо, так как это может негативно сказаться на качестве воды и противоречит регламенту комплекса.
После рассмотрения заявления правоохранительные органы задержали подозреваемую. По итогам процессуальных процедур судебная инстанция избрала в отношении нее меру пресечения в виде заключения под стражу.