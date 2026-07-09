Поиск Яндекса
Ричмонд
+29°
мгла
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Турции арестовали россиянку за запрет девочке в буркини посещать бассейн

Управляющая жилого комплекса в Турции, гражданка РФ, задержана после жалобы семьи несовершеннолетней: отец девочки заявил, что запрет на вход в бассейн в буркини задел религиозные чувства и достоинство ребенка.

Источник: Аргументы и факты

В турецкой провинции Анталья задержана гражданка РФ в связи с инцидентом, произошедшим в бассейне жилого комплекса. Материал издания Türkiye перевел aif.ru.

Поводом для возбуждения дела стал конфликт вокруг допуска 13-летней девочки в бассейн в купальном костюме буркини.

Утверждается, что задержанная россиянка, работавшая управляющей ЖК, запретила несовершеннолетней входить в бассейн, сославшись на внутренние правила объекта.

«Россиянка… была арестована после жалобы семьи девочки, которой, как утверждается, запретили пользоваться бассейном из-за буркини», — говорится в публикации.

Отец девочки заявил, что действия управляющей задели достоинство ребенка и религиозные чувства семьи, поэтому он обратился в жандармерию с официальным заявлением на 64-летнюю гражданку России.

Как указывает издание, женщина пояснила подростку, что использование подобной одежды в бассейне недопустимо, так как это может негативно сказаться на качестве воды и противоречит регламенту комплекса.

После рассмотрения заявления правоохранительные органы задержали подозреваемую. По итогам процессуальных процедур судебная инстанция избрала в отношении нее меру пресечения в виде заключения под стражу.

Ранее в Генконсульстве России в Дубае сообщили, что поддерживают контакт с россиянкой, которую задержали в ОАЭ по делу о перевозке наркотиков.

Узнать больше по теме
Дубай: мегаполис пустыни, ставший символом роскошной жизни
Дубай — один из самых узнаваемых городов мира. За несколько десятилетий он превратился из небольшого торгового поселения на берегу Персидского залива в международный финансовый, туристический и логистический центр. Сегодня Дубай ассоциируется с небоскребами, роскошью и масштабными инфраструктурными проектами. Собрали главное о нем.
Читать дальше