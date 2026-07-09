Дожди, грозы и до +20°С: погода в Калининградской области 10 июля

Ночью в областном центре ожидается +12…+14°С, местами по области — до +11°С. На побережье теплее — +14…+17°С. Будет облачно с прояснениями, возможны локальные дожди и ливни. К утру температура поднимется до +16…+18°С, сохранится облачность и кратковременные осадки. Днём воздух прогреется до +18…+19°С, местами — до +20°С. В некоторых районах возможны грозы, прежде всего на востоке области. Минимальная вероятность дождей — у побережья.